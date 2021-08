Tunesiens magtfulde parlamentsformand er indlagt på hospitalet

Det oplyser to rådgivere - dog uden at give yderligere oplysninger om hvad han fejler.

Tunesiens parlamentsformand, Rached Ghannouchi, der også er leder af det relativt moderate islamiske parti Ennahda, er søndag blevet overført til et militærhospital.

Den 80-årige Ghannouchi blev ramt af covid-19 i juli og tilbragte en uge på et militært hospital. Også lørdag var han kortvarigt en tur på hospitalet.

Tunesien har været præget af voldsomme protester på det seneste, hvor befolkningen er gået på gaden og har protesteret mod regeringen i frustration over håndteringen af covid-19 og arbejdsløshed.

Søndag den 25. juli afsatte præsident Kais Saied landets premierminister og suspenderede parlamentet.

Ennahda, der er parlamentets største parti, opfordrede tirsdag præsidenten til at trække sin beslutning om at suspendere parlamentet tilbage.

Partiet opfordrede samtidig til en national dialog i et forsøg på at afslutte krisen og finde løsninger på presserende sociale og økonomiske problemer.

Søndag i sidste uge sagde Rached Ghannouchi, at præsident Saied har gennemført et "kup mod revolutionen og forfatningen".

- Vi anser institutionerne for stadig at være intakte, og Ennahdas tilhængere og folket vil forsvare revolutionen, sagde han.

Dermed henviste han til Det Arabiske Forår i 2011, hvor Tunesien gjorde op med landets mangeårige militante styre og fordrev den daværende præsident, Zine El Abidine Ben Ali.

Da præsident Saied søndag meddelte, at han har overtaget regeringens beføjelser, sagde han samtidig, at immuniteten for parlamentets medlemmer ikke længere gælder.

Kais Saied lovede torsdag, at han vil opretholde tunesernes frihed og rettigheder. Men fra USA lød der en opfordring til at vende tilbage til "den demokratiske vej".

Anklagemyndigheden i Tunesien har erklæret sig politisk neutral. Den lod i denne uge forstå, at man har indledt en efterforskning af tre politiske partier, der har været modstandere af præsidenten. Samtidig hed det, at man var i gang med at granske flere lovgiveres handlinger.

Tunesien er det eneste land i den arabiske verden, som slap ud af Det Arabiske Forår i 2011 med et demokratisk styre.