Tunesien samler 20 druknede migranter op ud for kyst

Det er lykkes at redde fem personer fra den kæntrede båd. En eftersøgning var fortsat i gang juleaftensdag ud for byen Sfax, siger talsmanden.

Det oplyser en talsmand for det tunesiske forsvarsministerium.

Kystvagten i Tunesien har samlet 20 druknede migranter op ud for landets kyst. De kommer fra områder i Afrika syd for Sahara.

Indenrigsministeriets opgørelse afviger fra den forklaring. Her hedder det, at 15 personer har overlevet.

En talsmand for ministeriet siger, at båden var på vej fra Sfax til Italien.

Tunesien ligger kun få hundrede kilometer fra det europæiske fastland. Landet har længe fungeret som udskibningshavn for illegale migranter.

Bølgen af illegale migranter gennem Tunesien toppede kort efter, at landets autoritære leder Zine El Abidine Ben Ali blev afsat og fordrevet i 2011 under et folkeligt oprør.

Over de følgende år aftog presset fra migranterne gradvist. Men det steg fra januar til april i år med 150 procent i forhold til samme periode sidste år.

De fleste af de ulovlige migranter kommer fra landene syd for Sahara. De søger væk på grund af dårlige sociale og økonomiske forhold i deres hjemlande. Men også kriser og konflikter bidrager.

Tunesien har fra januar til september tilbageholdt 8581 personer, der ulovligt forsøgte at krydse havet i båd for at komme til Europa. Det oplyser landets indenrigsministerium.