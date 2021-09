Tunesien får sin første kvindelige premierminister

Hun er en forholdsvis ukendt professor i geologi, som i Tunesiens undervisningsministerium har været med til at sætte gang i projekter under Verdensbanken.

Præsident Kais Saied suspenderede i sommer parlamentet og samlede magten hos sig selv. Han henviste til landets dybe økonomiske og politiske krise og begrundede sit drastiske skridt med, at et politisk dødvande har sat en stopper for landets udvikling.

Kritikere kalder det et kup.

Tunesiens blev ellers regnet som det eneste arabiske land efter det arabiske forår for 10 år siden, der udviklede sig i demokratisk retning.

Præsidenten har givet Romdhane besked om at danne en regering så hurtigt som muligt.

Saied har været under betydeligt politisk pres både i og uden for Tunesien for at udpege en ny regering.

I sidste uge suspenderede han det meste af landets forfatning. Han lod forstå, at han kunne regere videre per dekret midt i en "usædvanlig" periode. Men han sagde intet om, hvor lang tid den periode skal vare.

Saied meddelte onsdag i en video, at han har udpeget Romdhane til ny premierminister. For at ære Tunesiens kvinder, lod han forstå.

Han opfordrede hende til inden for de nærmeste timer og dage at udpege en ny regering.

- For vi har mistet meget tid, sagde han og henviste til, at der snarest skal gøres noget ved korruption og genskabe værdigheden for de mange. Heriblandt folk i sundheds-, uddannelses- og transportsektoren.

Kvinder har traditionelt ingen eller kun meget få politiske roller i den arabiske verden.

Men her går Tunesiens præsident ldit andre veje. Han har også udpeget en kvinde, Nadia Akacha, til sin stabschef. Hun er hans nærmeste og mest magtfulde rådgiver.