Tsunamivarsel sender titusinder på flugt fra stillehavskyster

Titusindvis af kystbeboere i New Zealand, Ny Kaledonien og Vanuatu har fredag søgt tilflugt i højereliggende områder, efter at flere voldsomme jordskælv har udløst tsunamivarsler for store dele af Stillehavet.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I Ny Kaledoniens hovedstad, Nouméa, lød der advarselssirener, mens myndighederne beordrede folk til at lade sig evakuere af frygt for, at tre meter høje bølger var på vej mod det franske oversøiske territorium.

- Folk skal straks forlade strandområderne og indstille al vandaktivitet. Folk bør ikke hente deres børn fra skole for at undgå at danne trafikpropper, siger talsmand for redningstjenesten i Nouméa Alexandre Rosignol til en lokal radiostation ifølge AFP.

I New Zealand fik lokalsamfund på landets nordø besked om at søge tilflugt i højereliggende områder, efter at tre jordskælv med en beregnet størrelse på henholdsvis 8,1, 7,4 og 7,3 havde ramt i det samme område fredag morgen lokal tid.

Nogle timer senere, efter at de største bølger har passeret, er trusselsniveauet for tsunamier blevet nedgraderet.

- Alle personer, som lod sig evakuere, kan nu vende tilbage, oplyser landets redningstjeneste i en opdatering fredag eftermiddag lokal tid.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge det amerikanske Pacific Tsunami Warning Center (PTWC), der er en del af det internationale varslingssystem for tsunamier, vil Vanuatu og Ny Kaledonien sandsynligvis opleve de største bølger.

- Baseret på alle tilgængelige data ventes farlige tsunamibølger at ramme nogle kyster, oplyser varslingscentret ifølge AFP.

Ifølge PTWC er der allerede observeret mindre bølger i Tonga, ligesom at mindre bølger kan forekomme så langt væk som Japan, Rusland, Mexico og Sydamerika.

Der er indtil videre ikke rapporteret om tilskadekomne eller ødelæggelser i forbindelse med jordskælvene, der ramte cirka 1000 kilometer ud for New Zealands kyst.