Trumps valgmøder udsættes eller gøres virtuelle

Trump-kampagnen oplyser i en erklæring, at alle bebudede valgmøder med præsident Donald Trump enten er ved at blive lavet om til virtuelle begivenheder eller udsættes.

- Alle andre kampagnebegivenheder vil blive overvejet fra sag til sag, og vi vil komme med relevante meddelelser i de kommende dage, skriver Stepien.

Donald Trump meddelte fredag morgen dansk tid, at han var testet positiv for coronavirus.

Trumps stabschef, Mark Meadows, sagde lidt tidligere, at præsidenten har milde symptomer på covid-19. Men Det Hvide Hus har ikke nærmere villet beskrive hans tilstand.

Den republikanske præsident var torsdag til et valgmøde i sin golfklub i Bedminster i delstaten New Jersey.

Ifølge avisen The New York Times fortæller en person, der er bekendt med Trumps sygdomsforløb, at præsidenten havde symptomer på en forkølelse under valgmødet i Bedminster. Her skulle der indsamles penge til hans valgkampagne.

Cirka 100 mennesker deltog. Den 74-årige Trump havde ved den lejlighed virket "apatisk", fortæller den unavngivne kilde.

New Jerseys demokratiske guvernør, Philip Murphy, anbefaler de folk, der deltog i Trumps valgmøde, at blive testet for coronavirus.

Trumps sygdom har vendt op og ned på valgkampen. Effekten af det er svær at regne ud forud for præsidentvalget 3. november.

Hans vicepræsident, Mike Pence, er fredag testet negativ for covid-19. Han vil deltage i de valgmøder, som er planlagt med ham rundt i USA.

USA's Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC) anbefaler som udgangspunkt personer, der er konstateret smittet med coronavirus, at isolere sig i ti dage.