Trumps udsending fastholder nej til Paris-aftale på COP23

USA's præsident, Donald Trump, fastholder, at USA vil forlade klimaaftalen fra Paris, så snart det er muligt. Med mindre USA kan få en genforhandling, som er "mere favorabel for det amerikanske folk".

Det siger Judith Garber, USA's udsending på COP23, FN's klimakonference i Bonn.

Donald Trump udtalte før sin valgsejr for et år siden, at klimaforandringer er "et svindelnummer".

Ikke desto mindre vil USA fortsætte med at nedbringe CO2-udslippet. Regeringen vil også videreføre bilateralt samarbejde om klima og energi med andre lande, siger Judith Garber, en embedsmand i udenrigsministeriet i Washington.

- USA vil stadig være ledende inden for ren energi og innovation, hævder Garber.

Hun udelukker dog ikke, at USA fortsat vil satse på kul, som mange af verdens lande ellers arbejder på at udfase.

- Vi vil støtte den reneste og mest effektive energiproduktion, uanset hvilken kilde den kommer fra, siger Garber, hvis tale var imødeset med spænding.

USA har holdt lav profil på klimamødet i Bonn, når man ser bort fra et arrangement tidligere på ugen til fordel for "renere kul". Det vakte mishag hos mange delegerede.

Energi- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) gav udtryk for tilfredshed med USA's ageren på COP23, inden han torsdag middag forlod Bonn. USA har ikke obstrueret forhandlingerne, sagde han.

Til gengæld får Trumps klimapolitik torsdag en gedigen bredside fra Todd Stern, tidligere præsident Barack Obamas chefforhandler gennem syv år. Stern var med til at sikre vedtagelsen af Paris-aftalen i 2015.

Han er efter eget udsagn vred og frustreret og ryster på hovedet over Trump. Beslutningen om at ville forlade Paris-aftalen er "fuldstændig hovedløs", siger Stern til nyhedsbureauet AFP i Bonn.

Han henviser til, at det tog to årtier at forhandle aftalen på plads og få alle verdens lande med.

- Klimaforandringerne er en enorm udfordring, det ved vi alle. Vi er i et kapløb mod tiden for at omlægge økonomien hurtigere, end klimaet ændrer sig, siger Todd Stern.

- At sige, at det er et svindelnummer, eller at det ikke betyder noget, eller at det er en forfærdelig aftale, og at resten af verden griner af os - det er bare så ... latterligt, erklærer Obamas chefforhandler.