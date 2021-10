Trumps tidligere chefstrateg nægter at vidne i Kongressen

Bannon var indkaldt som vidne af det udvalg, der undersøger de voldsomme begivenheder den dag. Men via sin advokat havde han på forhånd meddelt, at han ikke ville svare på spørgsmål.

Trump har påberåbt sig en præsidents ret til at hemmeligholde visse samtaler med sine rådgivere. Og så længe Trump gør det, vil Bannon ikke vidne eller give dokumenter til kongresudvalget, siger den tidligere chefstrateg.

Den godtager udvalget dog ikke.

- Vi bliver nu nødt til at gå videre med proceduren for at indberette hr. Bannon for en strafferetlig sag, siger udvalgets formand, demokraten Bennie Thompson.

På tirsdag vil Repræsentanternes Hus derfor stemme om, hvorvidt sagen om Bannons udeblivelse skal sendes videre til Justitsministeriet.

Ministeriet kan så tage stilling til, om han skal sigtes for at have udvist foragt for Kongressen. Det er en anklage, der kan give fængsel i op til et år eller udløse en bøde.

Den 6. januar stormede tusindvis af Trump-tilhængere Kongressen. Det skete i et forsøg på at stoppe den formelle godkendelse af Joe Biden som vinder af præsidentvalget i november 2020.

Ifølge Demokraterne - og flere af Republikanernes kongresmedlemmer - var de mange demonstranter ansporet til stormløbet af Trump.

Den daværende præsident havde tidligere på dagen holdt en brandtale, hvor han gentog sin påstand om, at valget var blevet stjålet fra ham.

Hvis der bliver rejst sigtelse mod Bannon, vil det ikke være første gang. Han var sidste år tiltalt for at svindle folk, som havde doneret penge til at opføre en mur langs USA's grænse til Mexico.

I de sidste timer af Trumps tid som præsident benådede han Bannon.