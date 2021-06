Trumps tidligere advokat Giuliani fratages advokatbestalling

En domstol i New York har besluttet at fratage 77-årige Giuliani retten til at arbejde som advokat i delstaten, fordi han gentagne gange har påstået, at Donald Trump tabte præsidentvalget i 2020 på grund af valgsvindel.

Retten fandt, at Giuliani, der er tidligere borgmester i New York City, fremførte "påviseligt falske og misvisende udsagn" som Trumps advokat.

Efter at valgresultatet stod klart, og det dermed lå fast, at Joe Biden ville blive USA's næste præsident, hjalp Giuliani med at forsøge at anlægge retssager i flere delstater, hvor Trump-kampagnen mente, at demokraterne havde forpurret valgresultatet. Der var dog ingen konkrete beviser.

Giuliani har en lang karriere bag sig i den amerikanske offentlighed. Han blev en kendt skikkelse i 1980'erne som en aggressiv og ambitiøs advokat på Manhattan.

Republikaneren blev vagt som borgmester i 1993 og genvalgt til en anden periode fire år senere.

Han var borgmester under terrorangrebene på de to højhuse ved World Trade Center på Manhattan 11. september 2001.

Han blev døbt "Amerikas borgmester" for sit stærke lederskab i efterdønningerne af angrebet.

Giuliani udnyttede sit gode omdømme, da han iværksatte et mislykket forsøg på at blive Republikanernes præsidentkandidat i 2008.

Efterfølgende blev han en trofast støtte af Trump - en mangeårig ven og newyorker ligesom Giuliani. I 2018 blev han et fremtrædende medlem af Trumps indercirkel, og under valget i 2020 fungerede han som rådgiver og advokat for Trump.