Trumps regering går rettens vej i kamp mod unge indvandrere

USA's Højesteret bliver nu trukket med ind i præsident Donald Trumps kamp for at sætte en stopper for et lovprogram, der beskytter hundredtusindvis af indvandrere, som er kommet ind i USA som børn.

Daca skulle sikre, at cirka 800.000 unge såkaldte "drømmere" kunne søge om lov til lovligt at studere og arbejde i landet i en periode.

Men efter at Donald Trump kom til magten, tilbagekaldte hans regering programmet. Daca var ikke forankret i amerikansk lov, og Obama gik for langt, da han indførte det, lød det i september sidste år.

Men 9. januar dømte en dommer i San Francisco, at Daca fortsat skal virke, indtil en ny lovgivning på området er trådt i kraft.

Det er den dom, som Trumps regering nu vil have omstødt ved en højere instans.

- Det er både i modstrid med loven og sund fornuft, at Daca, som har et mandat over hele nationen, skal lukkes ned på grund af en enkelt domstol i San Francisco, siger justitsminister Jeff Sessions i en pressemeddelelse.

I øjeblikket diskuterer Kongressen, hvorvidt der skal skrives ny lovgivning, så de 800.000 illegale indvandrere kan få lovligt ophold.

Der er tale om primært latinamerikanske voksne, der er blevet beskyttet mod at blive smidt ud af landet. Til gengæld har de fået lov at bidrage ved at få tilladelse til at arbejde.

Selv om højesteretten skulle tage sagen, er det usandsynligt, at den kommer til at behandle Daca før næste domsperiode, der begynder i oktober og løber til juni 2019.