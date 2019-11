Trumps læge afviser spekulationer om brystsmerter

Forlydender i Washington om at USAs præsident, Donald Trump, måtte til et uannonceret lægetjek på grund af brystsmerter, bliver tirsdag afvist af hans læge.

73-årige Donald Trump brugte lørdag omkring en time på Walter Reed National Military Medical Center.

Her gennemgik han et planmæssigt lægetjek, lyder det.

- På trods af visse spekulationer havde præsidenten ikke brystsmerter eller blev undersøgt for noget akut, siger Conley i udtalelsen.

- Helt konkret blev han ikke undersøgt for hverken hjerterelaterede eller neurologiske lidelser.

Lægetjekket var ikke på forhånd blevet annonceret på grund af "usikkerhed om programmet", forklarer Conley.

Mandag bragte The Washington Post en leder, der var med til at så tvivl om den officielle begrundelse for lægetjekket.

Under overskriften "Trumps mystiske hospitalsbesøg rejser mange spørgsmål", skrev avisen, at amerikanske borgere har ret til at vide, hvordan præsidentens helbred påvirker hans arbejde.

Pressesekretær i Det Hvide Hus Stephanie Grisham sagde lørdag, at Trump drog fordel af en friweekend for at gennemføre dele af sit årlige lægetjek.

Det skulle ske, inden "et meget travlt 2020", hvor Trump blandt andet skal forsøge at blive genvalgt.

Søndag efter lægetjekket skrev Trump på Twitter, at alt gik godt. Han vil gennemføre det fuldstændige tjek næste år.

Trumps helbred har flere gange været genstand for opmærksomhed. Ved det seneste lægetjek i februar erklærede Conley, at Trumps "helbred er meget godt".

Også i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat i 2020 har helbred været et tema.

Det blev det, blandt andet efter at 78-årige Bernie Sanders har måttet nedtrappe sin valgkamp efter et hjerteanfald.

Også 76-årige Joe Biden har måttet svare på spørgsmål om sit helbred.