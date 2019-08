Trumps kandidat til post som efterretningschef trækker sig

Det republikanske kongresmedlem John Ratcliffe trækker sig som nomineret til posten som efterretningschef i USA.

Præsident Donald Trump skriver på Twitter, at "Ratcliffe bliver behandlet meget uretfærdigt" af medierne.

- I stedet for at gennemgå flere måneder med bagvaskelse og injurier, forklarede jeg for John, hvor ulideligt det vil være for ham og hans familie at have med disse mennesker at gøre, skriver Trump.

- John har derfor besluttet at blive i Kongressen, hvor han har gjort et så fremragende stykke arbejde med at repræsentere befolkningen i Texas og vort land.

Ratcliffe selv skriver på Twitter, at han er "ydmyg og beæret" over, at præsidenten nominerede ham til posten.

- Men jeg ønsker ikke, at debatten om national sikkerhed og efterretninger i forbindelse med min godkendelse, hvor usand den end må være, bliver en rent politisk og partipolitisk sag.

Både demokrater og tidligere efterretningsfolk har kritiseret Ratcliffes manglende erfaring og ekspertise.

Nogle demokrater har udtrykt frygt for, at han ville grave efterretninger frem, der ligger tæt op ad Trumps synspunkter.

Trump skriver, at han inden længe vil meddele, hvem han i stedet nominerer til posten som chef for USA's efterretningstjeneste. Den pågældende skal godkendes af senatet inden tiltrædelsen.

Den nuværende chef, Dan Coats, forlader embedet 15. august.

Den 76-årige spionchef har været på kollisionskurs med Trump på flere områder, blandt andet når det gælder vurderinger af Rusland, Nordkorea og Iran.

John Ratcliffe, der repræsenterer Texas i Repræsentanternes Hus, er en af Trumps tro støtter.