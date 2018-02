Trumps kampagnechef anklages for at hyre lobbyister i Europa

USA's præsident Donald Trumps tidligere kampagnechef hyrede ifølge nye anklager en hemmelig gruppe europæiske toppolitikere til at tale for Ukraines tidligere Moskva-tro præsident Viktor Janukovitj.

Som led i undersøgelsen er Paul Manafort, der var kampagnechef for Donald Trump i sommeren 2016, anklaget for omfattende hvidvask af penge. En anden anklage går på, at han skal have drevet lobbyvirksomhed for Ukraine uden at have oplyst om det.

Nye anklager går også på, at Paul Manafort for mindst to millioner euro - 15 millioner kroner - skal have købt tidligere europæiske politikere til at være proukrainske.

- Planen var, at de tidligere politikere, uformelt kaldet "Hapsburg-gruppen", skulle give, hvad der lignede deres uafhængige vurderinger af Ukraines regerings handlinger. Selv om de i virkeligheden var betalte lobbyister for Ukraine, fremgår det af anklageskriftet.

Betalingerne skal være faldet i 2012 og 2013. I den periode var der stor politisk uro i Ukraine. Daværende præsident Viktor Janukovitj stoppede pludseligt aftaler med EU for at lave andre med Rusland.

Det førte til en folkelig opstand, der i 2014 udløste et regimeskifte i Ukraine. Det førte igen til en de facto borgerkrig, hvor prorussiske dele af landet - støttet militært af Rusland - løsrev sig.

Gruppen af betalte, tidligere europæiske politikere skulle påvirke politikere i USA og Europa til at støtte Janukovitj. I et hemmeligt notat skrevet af Manafort fremgår det ifølge anklageskriftet, at formålet var:

- At samle en lille gruppe af højt profilerede europæiske forkæmpere med stor indflydelse og politisk troværdige venner, der kan handle uformelt og uden synlige relationer til Ukraines regering.

Gruppen var anført af "en tidligere europæisk kansler".

Den tidligere kansler og vedkommendes nationalitet er ikke navngivet i anklageskriftet. Kun Østrigs og Tysklands regeringsledere har benævnelsen "kansler".