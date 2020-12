Trumps justitsminister går af lige før jul

USA's justitsminister, William Barr, har fratrådt sin stilling og forlader sit job 23. december.

Det oplyser præsident Donald Trump sent mandag aften dansk tid på Twitter.

Her oplyser Trump også, at vicejustitsminister Jeff Rosen overtager William Barrs stilling.

Præsidenten skriver ikke noget om, hvorfor Barr fratræder sin post.

Barr roser i en udtalelse i forbindelse med sin afgang Trump for at have skabt historiske resultater. Her siger han også, at USA's justitsministerium vil fortsætte med at undersøge beskyldninger om valgsvindel.

Det er på trods af, at den nu tidligere justitsminister i begyndelsen af måneden oplyste, at ministeriet ikke havde fundet beviser på udbredt valgsvindel, som kunne ændre præsidentvalgets udfald.

Udtalelsen var en direkte modsigelse af Donald Trumps gentagne beskyldninger om, at hans "valgsejr er blevet stjålet".

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har Barrs skæbne i Trump-administrationen derfor været usikker stort set lige siden.

Flere af Trumps advokater har desuden beskyldt William Barr for ikke at foretage en ordentlig undersøgelse af sagen.

Det er dog ikke kun Barrs undersøgelse af valgfusk, som Trump skulle være utilfreds med.

Lørdag angreb præsidenten således sin justitsminister på Twitter for ikke at offentliggøre under præsidentvalget, at Joe Bidens søn, Hunter Biden, er under efterforskning for mulig skattesvindel.

Angrebet kom efter en historie i Wall Street Journal om, at Barr allerede blev bekendt med efterforskningen i foråret.

Det fik Trump til at retweete en kommentar om, at Barr skulle fyres. Samtidig gjorde han det klart, at det ville være en "stor skuffelse", hvis historien var sand.

Ifølge mediet CNBC har Barr dog fulgt justitsministeriets etiske regler ved ikke at offentliggøre undersøgelsen, fordi Hunter Biden ikke er tiltalt for en forbrydelse endnu.

Hunter Biden bekræftede selv undersøgelsen torsdag.