Trumps hold afviser at deltage i høring i rigsretsproces

Men Det Hvide Hus afviser forespørgslen, da det ikke mener, at processen foregår på ordentlig vis.

Man kan ikke forvente af Trump og hans jurister, at "de vil deltage i en høring, så længe der ikke er sat navn på vidner, og mens det stadig er uklart, om retsudvalget vil give præsidenten en fair proces igennem yderligere høringer", skriver Cipollone.

Brevet er sendt til udvalgets demokratiske formand, Jerrold Nadler.

Han prøvede i sidste uge at lægge pres på præsidenten med en åben invitation.

- I bund og grund har præsidenten et valg: Han kan gribe denne mulighed for at være repræsenteret i rigsretshøringerne, eller han kan holde op med at beklage sig over processen, udtalte Nadler.

I brevet, hvor Cipollone afviser invitationen, siger han i øvrigt, at Det Hvide Hus vil svare senere på en invitation til en anden høring, hvor der er deadline fredag.

I sagen mistænkes Trump for at forsøge at presse Ukraines præsident til at undersøge, om der kan findes smuds på tidligere vicepræsident Joe Bidens søn, Hunter, der har været viklet ind i investeringer i Ukraine.

Joe Biden forsøger lige nu at blive Demokraternes præsidentkandidat og kan dermed blive Trumps hovedrival ved valget næste år.

Trump-administrationen har afvist beskyldningerne som opspind og en heksejagt.