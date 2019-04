Trumps forbud mod transkønnede i militæret er trådt i kraft

Trump har kæmpet for at få forbuddet indført, siden det i juni 2016 blev tilladt for transkønnede at tjene i militæret.

Sagen er nået helt til Højesteret i USA. Her blev det i januar slået fast, at præsidenten kan nægte transkønnede at tjene i militæret, mens spørgsmålet vurderes i retten.

Trump-administrationen argumenterer for, at det vil være "for stor en risiko for militærets effektivitet" at tillade transkønnede i militæret.

Ifølge USA's forsvarsministerium, Pentagon, er der ikke er tale om et decideret forbud. Derimod er der tale om et tiltag, som vil forhindre de fleste, der identificerer sig som transkønnede, i at tjene i militæret.

- Denne politik vil sikre, at USA's militær fortsætter med at have de højeste standarder, som er nødvendige for at sikre maksimal parathed og styrke til at kæmpe og vinde på slagmarken, skriver ministeriet på ministeriet.

Forbuddet omfatter blandt andet alle, der har gennemgået en kønsskifteoperation eller modtager hormonbehandling.

De nye regler er blevet mødt med massiv kritik fra flere sider.

Aaron Belkin er direktør for forskningsinstituttet Palm Center, som fokuserer på seksuelle minoriteter. Han mener, at forbuddet tvinger transkønnede til at være "stille og usynlige".

Menneskerettighedsadvokaten Sarah McBride mener, at forbuddet er "farligt for både transkønnede og den nationale sikkerhed", skriver hun i en meddelelse.

Pentagon anslår, at der er 9000 transkønnede blandt de 1,3 millioner, der tjener i USA's militær.

Deraf har omkring 1000 oplyst, at de har eller ønsker at gennemgå en kønsskifteoperation.

Selv om transkønnede, der allerede tjener i militæret, fritages fra de nye regler, risikerer mange at miste deres job. Det siger sergent Patricia King til ABC News.

- For dem af os, der fritages fra reglerne, fordi vi allerede er sprunget ud, er der risiko for systematisk diskrimination, siger hun.

Tidligere udenrigsminister og præsidentkandidat Hillary Clinton beskriver de nye regler som "afskyelige".