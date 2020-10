Trumps dommerkandidat undviger spørgsmål om abort

Under en høring i Senatet vil hun ikke svare på, om hun mener, at de historiske afgørelser, som USA's højesteret er nået frem til på disse områder, var korrekte.

Men dommeren - der er troende katolik - siger, at hun ikke vil lade sine religiøse synspunkter påvirke de beslutninger, hun vil komme til at tage i højesteretten.

- Jeg har et liv, der er fyldt af mennesker, der har truffet forskellige valg. Jeg har aldrig i mit privatliv forsøgt at trække mine valg ned over andre, siger Amy Coney Barrett.

- Det samme gælder professionelt, siger hun ifølge The New York Times.

Heller ikke når det angår retten til abort, der er fastslået i den såkaldte "Roe mod Wade"-afgørelse fra 1973.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun mener, at højesterettens beslutning om at lade to mennesker af samme køn gifte sig er korrekt, afviser dommerkandidaten at svare.

Som med alle sager, siger Barrett, vil hun overveje de aspekter, som dommere normalt overvejer, når de skal tage stilling til, om de skal omstøde en afgørelse, der har dannet præcedens.

- Det lover jeg at gøre med ethvert emne, der bliver taget op. Abort eller andet. Jeg vil følge loven, siger Amy Coney Barrett i Senatet.

Den demokratiske senator Dianne Feinstein, der havde spurgt Barrett til "Roe mod Wade"-sagen, kalder det "foruroligende", at hun ikke vil svare på, om hun mener, at afgørelsen var den rigtige.

Barrett udspørges tirsdag og onsdag af medlemmerne af Senatets retsudvalg.

Her får hun mulighed for at svare på kritiske spørgsmål fra demokratiske senatorer, der vil vide, om hun er imod den sundhedsreform, der populært kaldes Obamacare.

Demokraterne ventes alle at stemme imod Barrett. De frygter, at hun kan være med til at fjerne sygesikring for millioner af amerikanere.

Hun er endvidere kendt som en dommer med konservative holdninger.

I USA har højesteretten ofte det sidste ord i politisk omstridte spørgsmål om blandt andet abort, indvandring og våben.

Barrett er indstillet af Trump til at efterfølge den liberale højesteretsdommer Ruth Bader Ginsburg, der døde i september.

Det er ventet, at Senatet sidst på måneden vil stemme om at godkende Barretts indsættelse i højesteretten. Det er ligeledes ventet, at afstemningen vil være skarpt opdelt efter partifarve. Republikanerne har et flertal på 53 af de 100 pladser i Senatet.