Trumps coronarådgiver siger op

Præsident Donald Trumps særlige coronarådgiver Scott Atlas har fratrådt sin stilling. Det meddelte en embedsmand i Det Hvide Hus mandag.

Atlas forlader sin stilling efter fire kontroversielle måneder, hvor han gentagne gange stødte sammen med amerikanske sundhedseksperter og andre medlemmer af den arbejdsgruppe, som Det Hvide Hus har nedsat for at bekæmpe pandemien.

I et brev, som Atlas har delt på Twitter, kan man se, at han allerede gav Trump sin opsigelse 1. december.

Flere sundhedseksperter - heriblandt Anthony Fauci, der er USA's ledende ekspert i infektionssygdomme - har på det kraftigste kritiseret Scott Atlas for at give Trump vildledende og forkert information under pandemien.

/ritzau/Reuters