Trumps coronamedicin bliver også brugt i Danmark

- Remdesivir er et stof, man i Danmark bruger til behandlingen af patienter, som har brug for ilt, siger Lars Østergaard.

Præsident Trump blev torsdag aften lokal tid testet positiv for coronavirus. Fredag blev han flyttet fra Det Hvide Hus til militærhospitalet Walter Reed i delstaten Maryland uden for forbundshovedstaden, Washington D.C.

Hans læge, Sean Conley, har sagt, at den coronasmittede præsident ikke har brug for at få tilført kunstig ilt. Men han er blevet flyttet til hospitalet "ud fra et forsigtighedsprincip".

Overlæge Lars Østergaard fortæller, at Remdesivir i Danmark bliver brugt, når patienten er kommet så langt i sygdomsforløbet, at patienten har brug for ilt.

- Så modtager man Remdesivir. Det, Remdesivir gør, er at hindre virus i at formere sig yderligere i kroppen, siger Østergaard.

Han forklarer desuden, at der lige nu forskes i, om midlet kan bruges til coronapatienter, der ikke har problemer med ilt.

- Det er muligt, at det også virker på mennesker, som endnu ikke har brug for hjælp med iltindtag.

- Vi har dog endnu ikke nogen endelige forsøgsresultater, som har vist det.