Skyerne hang fredag morgen tungt over Det Hvide Hus, hvor præsident Trump og hustruen, Melania, har isoleret sig, efter at de begge er konstateret smittet med covid-19. Karakteren af præsidentens sygdomsforløb kan få betydning for hans chancer for at blive genvalgt 3. november, vurderer dansk forsker.

Trumps coronaforløb kan påvirke hans chance

Med en måned til det amerikanske præsidentvalg er det næppe et ønskescenarie for Donald Trump at skulle isolere sig i mindst ti dage som coronapatient.

Ifølge Kasper Grotle Rasmussen, der er adjunkt ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet (SDU), er det dog for tidligt at sige, hvad præsidentens sygdom kommer til at betyde for valgresultatet.