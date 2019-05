Trumps bud på ny mand i centralbanken trækker sig

- Steve Moore, en god pro-vækst økonom og en virkelig fin person, har besluttet at trække sig fra Fed-processen, skriver Trump med brug af forkortelsen for centralbanken.

Præsident Donald Trumps bud på en ny mand i den amerikanske centralbank, Stephen Moore, har opgivet at få en af de to ledige poster i bankens bestyrelse.

Kort inden Trumps tweet havde Moore fastholdt over for finansavisen Wall Street Journal, at han stadig var kandidat til et job i centralbanken, og at han havde opbakning fra Det Hvide Hus.

Moore var rådgiver for Trump i valgkampen op til præsidentvalget i 2016. Han betragtes som konservativ økonom og var blandt andet med til at udtænke de store skattelettelser, Republikanerne gennemførte i 2017.

Han er desuden tidligere cheføkonom i den konservative tænketank Heritage Foundation og økonomisk kommentator.

I den forbindelse er han kommet med så politiske udtalelser, at nomineringen af ham har vakt bekymring blandt især demokrater, men også republikanere.

Nomineringen af Moore er blevet kritiseret, fordi han ifølge kritikerne ikke er kompetent, er politisk farvet og tidligere har skrevet artikler og taler, der indeholdt nedsættende bemærkninger om kvinder.

Kritikken er også kommet fra nogle af Trumps republikanske partifæller.

Præsidentens anden nominerede til en af de to ledige poster i centralbankens bestyrelse, den tidligere præsidentkandidat Herman Cain, trak sig for knap to uger siden.

Det skete på grund af tidligere beskyldninger om sexchikane og utroskab.

Trump har flere gange ignoreret de regler og normer, der skal sikre centralbanken mod politisk indflydelse.

I stedet har præsidenten jævnligt kritiseret centralbanken for at have sat renten i vejret. I denne uge opfordrede han den til at sætte renten markant ned.