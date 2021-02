Trumps advokater: Som civil ekspræsident kan han ikke tiltales

USA's daværende præsident, Donald Trump, holdt 6. januar en tale for sine tilhængere, hvor han opfordrede dem til at gå mod Kongressen. Det tog mange af dem tilsyneladende som et signal om at trænge ind i bygningen og forsøge at forhindre den formelle godkendelse af Joe Bidens valgsejr.

Foto: Jim Bourg/Reuters