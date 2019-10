Trumps advokat afviser at samarbejde i rigsretssag

Præsident Donald Trumps personlige advokat Rudy Giuliani vil ikke samarbejde med Repræsentanternes Hus i den rigsretsundersøgelse af Trump, der er sat i gang.

Det siger han ifølge avisen Washington Post.

Giuliani tilføjer, at han ikke kan forestille sig, at nogen i Trump-regeringen vil samarbejde med de demokratiske politikere bag undersøgelsen.

I Kongressens andet kammer, Senatet, åbner den republikanske formand for Senatets retsudvalg, Lindsey Graham, ligeledes op for, at Giuliani skal vidne.

Han antyder, at det her skal handle om mulig korruption i sagen om tidligere vicepræsident Joe Bidens søn Hunter Biden.

Undersøgelsen i Repræsentanternes Hus handler om, hvorvidt Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident til at finde snavs om Joe Biden.

Ifølge Washington Post har Giuliani svaret, at han er "meget interesseret" i at vidne i Senatet, men at der kan være nogle juridiske overvejelser i den forbindelse.

Giuliani har, uden at fremlægge beviser for det, hævdet at Biden i sin tid som vicepræsident pressede på for at få fyret en ukrainsk anklager.

Det skulle angiveligt være sket for at forhindre, at han efterforskede en korruptionssag, som Hunter Biden var involveret i.

Giulianis afvisning af at tale med Demokrater i Repræsentanternes Hus kommer kun få timer efter, at USA's udenrigsministerium bad USA's ambassadør i EU, Gordon Sondland, om at blive væk fra en høring i Kongressen.

Han er et af flere medlemmer i det amerikanske regeringsapparat, der er indkaldt til at afgive forklaringer om forløbet omkring Donald Trumps samtale den 25. juli med den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij.