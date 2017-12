Trumps Jerusalem-tiltag fører til uro verden over

USA's præsident Donald Trumps beslutning om at anerkende Jerusalem som hovedstaden i Israel har ført store demonstrationer og uro med sig flere steder i verden torsdagen igennem.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at mindst 31 er blevet såret af skud og gummikugler fra israelere.

Israels hær indsatte torsdag hundredvis af ekstra soldater ved grænsen til Vestbredden, mens sporadiske sammenstød mellem palæstinensere og israelske styrker opstod i flere områder.

Under en tale i Gaza opfordrede lederen af Hamas, Ismail Haniyeh, sine tilhørere til at deltage i en ny intifada, en opstand.

- Vi opfordrer til og bør arbejde på, at vi indleder en ny intifada over for den zionistiske fjende (Israel, red.), sagde Ismail Haniyeh ifølge Reuters.

Få timer efter blev der affyret skud i Gazastriben, oplyser den israelske hær.

Det betød, at en israelsk kampvogn og et fly beskød to militære mål i Gazastriben.

I Amsterdam smadrede en mand, der holdt et palæstinensisk flag i sine hænder, et vindue til en jødisk restaurant, før han blev anholdt.

I Tunesien gik tusindvis af demonstranter på gaderne for at vise utilfredshed med Donald Trumps beslutning.

Pakistanske muslimer brændte dæk af og råbte antiamerikanske slagord i flere byer i landet. Det samme var tilfældet i Somalia.

Præsident Trumps tiltag var i forvejen blevet mødt med diplomatiske advarsler fra blandt andet Tyrkiet, EU og Rusland.

En højtstående, palæstinensisk embedsmand siger til AFP, at USA's vicepræsident, Mike Pence, "ikke er velkommen i Palæstina".

Fredagsbønnen i moskéen al-Aqsa i Jerusalem kommer til at sætte tonen for de kommende dage, siger israelske embedsmænd til AFP.

Israelerne forventer mere uro fredag, selv om palæstinensiske embedsmænd siger, at de ikke har nogen interesse i blodsudgydelser.