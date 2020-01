Trump ville virkelig gerne have mødt Greta Thunberg

Præsident Donald Trump siger, at han virkelig gerne ville have truffet den svenske klimaaktivist Greta Thunberg i Davos. Men han understreger, at han ikke ville have haft fokus på hendes vrede mod USA. "Jeg ville virkelig gerne have mødt hende. Men USA er ikke den rigtige adressat for hendes frustration over, at der ikke gøres noget for klimaet".

Foto: Jonathan Ernst/Reuters