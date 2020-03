Trump vil underskrive enorm hjælpepakke hurtigst muligt

Det siger Trump på et pressemøde om coronavirusset sent onsdag aften dansk tid.

Hjælpepakken, der ventes at få en samlet størrelse på op mod 2000 milliarder dollar, skal afbøde de økonomiske konsekvenser af udbruddet af coronavirus i USA.

De amerikanske politikere i Senatet har onsdag forhandlet om de sidste detaljer om hjælpepakken, hvorefter den sendes videre til Repræsentanternes Hus.

- Jeg opfordrer Repræsentanternes Hus til at godkende denne afgørende lovgivning og sende den videre til mig uden forsinkelse. Jeg vil underskrive den med det samme, siger Trump.

Repræsentanternes Hus er klar til at stemme om pakken, så snart den sendes videre fra Senatet, siger Nancy Pelosi, den demokratiske leder af Repræsentanternes Hus. Dog ikke med mindre end et døgns varsel.

Ifølge USA's finansminister, Steven Mnuchin, ventes hjælpepakken at blive endelig godkendt onsdag aften lokal tid.

Han vurderer, at pakken vil kunne opretholde den amerikanske økonomi i omkring tre måneder.

Og viser det svimlende beløb sig ikke at være nok, så vil Trump ikke tøve med at vende tilbage til Kongressen for at skaffe flere penge, siger Trump.

På pressemødet udpeger Trump New York som det største problem i landets coronakrise.

New York er den amerikanske delstat, der hidtil har oplevet flest smittede og flest dødsfald som følge af coronavirus i USA.

- I skal vide, at jeg gør alt i min magt for at hjælpe byen gennem denne udfordring, siger Trump.

I USA er der samlet set registreret over 64.700 smittede personer. Heraf er over 30.800 i delstaten New York - og flere end 17.800 af dem befinder sig i storbyen New York City.

Det oplyste New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, tidligere onsdag.

- Vores befolkningstæthed gør os sårbare, lød det fra guvernøren.