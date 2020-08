Trump vil tvinge FN til at genindføre alle sanktioner mod Iran

Præsidentens udmelding kommer, dagen efter at FN's Sikkerhedsråd stemte nej til et amerikansk forslag om at forlænge et forbud mod at sælge våben til Iran, der står til at udløb i oktober.

Derfor vil USA nu tvinge FN til at genindføre alle sanktioner mod Iran ved at udløse en særlig klausul i den atomaftale, som Iran og verdens stormagter blev enige om i 2015.

Flere diplomater siger, at USA står over for en hård og rodet kamp om at gøre det, fordi Trump trak USA ud af atomaftalen i 2018.

USA argumenterer for, at landet har ret til at udløse klausulen og genindføre alle sanktioner mod Iran, fordi USA står nedfældet som deltager på det oprindelige aftalepapir. Det er de andre lande i aftalen uenige i.