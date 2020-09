Trump vil trække flere soldater hjem fra Irak og Afghanistan

Trump har tidligere lovet vælgerne, at han vil afslutte USA's "endeløse krige".

I Irak har USA omkring 5200 soldater tilbage, som blev indsat for at bekæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat.

I Afghanistan er der omkring 8600 amerikanske soldater.

Det er uvist, hvor mange soldater Trump planlægger at beordre hjem. Men i et interview i august sagde han, at planen var at nedbringe antallet af soldater i Afghanistan til cirka 4000.

I maj sagde Trump, at USA's militære rolle i Afghanistan er blevet reduceret til en "politistyrke" fra en "kampstyrke".