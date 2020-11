Trump vil standse optælling i svingstaten Georgia

Med over 90 procent af stemmerne talt op i Georgia vil Donald Trumps kampagne have standset optællingen.

Præsident Donald Trumps valgkampagne har indgivet et søgsmål for at standse optællingen af stemmer i den afgørende svingstat Georgia.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I søgsmålet hævdes det, at republikanske observatører har set uregelmæssigheder i forbindelse med optællinger af brevstemmer i delstaten.

I amtet Fulton i Georgia oplyser valgformand Rick Barron natten til torsdag dansk tid, at man til midnat lokal tid - klokken seks torsdag morgen dansk tid - vil offentliggøre resultaterne af 36.000 stemmer.

Den hidtidige stemmeoptælling viser, at 72 procent af vælgerne i Fulton foretrækker Joe Biden.

Det skriver The Guardian.

- Vi prøver at sikre os, at enhver stemme bliver talt. Vi forventer, at dette sandsynligvis vil ske omkring midnat, siger Barron og tilføjer:

- Vi afslutter optællingen i nat, hvad end det kræver.

Der er 16 valgmænd at hente i Georgia. Trump fører snævert med 47.000 stemmer, men hundredtusindvis af stemmer mangler stadig at blive talt.

Han har allerede selv erklæret sig som vinder, men et officielt resultat foreligger ikke. Omkring 97 procent af de forventede stemmer er talt op ifølge AP.

Flere amter i Georgia er endnu ikke optalt. I Fulton blev optællingen af utallige stemmer forsinket på grund af et sprængt vandrør.

Trumps kampagne har indledt flere juridiske angreb i kølevandet på tirsdagens præsidentvalg.

Præsidentens kampagne har tidligere lagt sag an for at standse optælling af stemmer i svingstaterne Pennsylvania og Michigan.

I sidstnævnte er det sent onsdag aften dansk tid kommet frem, at demokraten Joe Biden er løbet med sejren ifølge prognoser fra AP.

Ifølge prognoserne står Biden til at have sikret sig tilsammen 264 valgmænd, mens Trump står til 214.

For at blive præsident skal en kandidat vinde 270 valgmænd.