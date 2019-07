Trump vil skrue kraftigt op for deportationer af illegale

De amerikanske immigrationsmyndigheder vil få udvidet deres beføjelser markant i et forsøg på at øge antallet af deportationer af illegale immigranter.

Det betyder blandt andet, at immigranter, der har krydset grænsen ulovligt, kan deporteres uden automatisk at få foretræde for en dommer.

De nye beføjelser træder i kraft tirsdag, og dermed kan de såkaldte "fast-track"-deportationer blive en realitet.

USA's minister for national sikkerhed, Kevin McAleenan, kalder Trump-administrationens stramning på asyl- og immigrationsområdet for et forsøg på at løse "den vedvarende krise langs vores sydlige grænse" mod Mexico.

Målet er blandt andet at skabe mere plads i de interneringslejre, myndighederne har oprettet i flere delstater langs den over 3000 kilometer lange grænse.

I øjeblikket venter mere end 900.000 immigranter på at få hørt deres sag ved en domstol.

Ifølge McAleenan vil de nye beføjelser i første omgang ramme immigranter, der har opholdt sig i USA i mindre end to år.

Flere rettighedsorganisationer er stærkt kritiske over for de nye tiltag og kalder dem endnu et forsøg på at knægte retssikkerheden for immigranter.

- Udvider man denne type deportationer har man opskriften på at rive tusinder af familier fra hinanden og ødelægge lokalsamfund, siger vicedirektør for Human Rights Watch i USA, Grace Meng.

- Det er en massiv og farlig ændring.

Omvendt mener Trump-administrationen, at den nye linje vil føre til kortere ophold i interneringslejrene, der også er blevet kritiseret massivt af både organisationer og Demokraterne i Kongressen.

Grænsepolitikken har længe været præsident Donald Trumps store slagnummer.

Han har både under valgkampen i 2016 og siden sin indsættelse som præsident kæmpet for at skaffe midler til at bygge en mur langs grænsen til Mexico for at holde illegale indvandrere ude af USA.