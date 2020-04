Trump vil se på benådning af Netflix-stjernen Tiger King

Joseph Maldonado-Passage kendt fra Netflix-serie afsoner en dom på 22 år for at hyre en lejemorder.

USA's præsident, Donald Trump, vil se på en benådning af Joseph Maldonado-Passage, der er bedre kendt som Joe Exotic eller "Tiger King" i Netflix-serien af samme navn.

Maldonado-Passage er blevet idømt 22 års fængsel for at have planlagt og betalt et lejemord på dyrerettighedsaktivisten Carole Baskin.

På et pressemøde i Det Hvide Hus onsdag blev Trump spurgt, om han overvejede en benådning af Maldonado-Passage.

- Hvad har han gjort?, spurgte Trump, der sagde, at han ikke kendte til sagen.

- Jeg vil se på det, sagde han efterfølgende.

Netflix-serien "Tiger King" er eksploderet i popularitet verden over, siden den blev frigivet på streamingtjenesten 20. marts.

Den skildrer Maldonado-Passages liv som ejer af en privat zoologisk have - primært med vilde, store katte - i den amerikanske delstat Oklahoma.

Undervejs i serien ruller flere og flere beskyldninger ind mod Maldonado-Passage om dyremishandling fra hans ærkerival Carole Baskin.

I januar modtog Maldonado-Passage sin dom for forsøg på snigmord. I marts forsøgte han ifølge CNN at sagsøge U.S. Federal Wildlife Service samt det amerikanske indenrigsministerium for i alt 94 millioner dollar.

Han mener, at dommen mod ham er blevet til på baggrund af falske vidneudsagn.

Tidligere denne uge sagde Trumps søn, Donald Trump Jr., at han har set serien på syv afsnit, og at han vil støtte sin far i en benådning af Maldonado-Passage.

Trump Jr. mener, at dommen er for "aggressiv".

Også den kvindelige rapper Cardi B har blandet sig i debatten. Hun skriver på Twitter, at hun vil starte en kampagne for at få ham frigivet.

- Jeg vil starte en indsamlingskonto for Joe. Han skal løslades, skriver Cardi B.