Trump vil presse Biden med grænsebesøg mellem USA og Mexico

Trump og Abbott har sammen med andre republikanere kritiseret præsident Joe Biden for at rulle flere af Trumps restriktioner på immigrationsområdet tilbage.

Det er sket i en periode, hvor antallet af migranter ved USA's sydlige grænse har nået sit højeste niveau i to årtier.

- Vi er gået fra at have en sikker grænse misundt af hele verden til at have en lovløs grænse, som hele verden nu kigger på med medlidenhed, siger Trump i en udtalelse.

Den tidligere præsident planlægger at besøge grænsen 30. juni. Han oplyser ikke noget om, hvor præcist besøget vil finde sted.

I sin tid som præsident gjorde Trump konstruktionen af en stor grænsemur mellem USA og Mexico til en af sine vigtigste prioriterer.

Hans argument var, at det ville hjælpe med at stoppe ulovlig immigration og narkosmugling.

Joe Biden underskrev 20. januar på sin første dag som præsident et dekret om at standse opførelsen af grænsemuren. Her sagde han, at en "kæmpe mur, der strækker sig over hele den sydlige grænse, ikke er en seriøs politisk løsning".

Siden har han annulleret og trukket flere af Trumps immigrationsstramninger tilbage og indført, hvad hans egen administration betegner som en mere human politik.

De seneste måneder er Biden dog kommet under beskydning for sin grænsepolitik.

Ikke bare af republikanere, men også af flere ngo'er.

Fredag beskyldte Amnesty International blandt andet amerikanske myndigheder for at afvise titusindvis af uledsagede børn ved grænsen de seneste måneder uden først at vurdere deres beskyttelsesbehov.

Derfor kommer Trumps grænsebesøg på et temmelig ubelejligt tidspunkt for præsidenten.