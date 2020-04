Trump vil opruste hospitaler i kamp mod coronavirus

Sundhedsvæsenet i USA er presset, og der er meldinger om mangel på værnemidler såvel som respiratorer.

På pressemødet siger Trump, at man er tæt på at lande en aftale med virksomheden 3M, der vil producere godt 166 millioner ansigtsmasker i de kommende måneder.

Han åbner også for at tilgodese de enkelte amerikanere med en anden runde af direkte betalinger fra regeringen for at begrænse det økonomiske fald.

- Vi kunne meget vel lave en anden runde med direkte betalinger. Det er absolut under alvorlig overvejelse, siger præsidenten.

Situationen i USA er spidset til de seneste dage. Mandag rundede USA 10.000 døde som følge af coronavirusset.

Alligevel siger Trump på pressemødet, at man "vil prøve at forsøge at lempe nogle af restriktionerne fra 30. april".

Mandag i sidste uge forlængede Trump restriktionerne i USA til den 30. april.

Trump specificerer ikke, hvilke restriktioner der vil blive forsøgt lempet.

USA er det tredje land i verden, der har nået den uhyggelige milepæl med over 10.000 døde. Foruden USA er mere end 10.000 døde i både Italien og Spanien.

USA er det land i verden, hvor der er bekræftet klart flest smittetilfælde. Over 364.000 personer er bekræftet smittet.

Medicinske eksperter i Det Hvide Hus har sagt, at mellem 100.000 og 240.000 amerikanere kan dø i pandemien.