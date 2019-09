Trump vil øge sanktioner mod Iran betragteligt efter angreb

USA mistænker Iran for at stå bag angreb mod saudiarabiske olieanlæg. Onsdag varsler Trump øgede sanktioner.

USA's præsident, Donald Trump, har bedt den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, om at øge sanktionerne mod Iran "i betydelig grad".

Det skriver præsidenten i et tweet.

Hans udmelding kommer efter angreb på to store saudiarabiske olieanlæg i weekenden. USA mistænker Iran for at stå bag angrebene.

USA har allerede indført en lang række sanktioner mod Iran - blandt andet for at hæmme iranernes olieindustri. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det fremgår ikke af Trumps tweet, hvilke nye sanktioner der er tale om.

Donald Trump sagde mandag, at det så ud til, at Iran - som i årevis har haft et dårligt forhold til naboen Saudi-Arabien - stod bag weekendens angreb

Iran har afvist påstanden. Houthi-oprørerne i Yemen, som bliver støttet af Iran, har påtaget sig skylden for angrebene.

USA's regering er dog overbevist om, at angrebene blev indledt fra det sydvestlige Iran. Det siger en regeringskilde til nyhedsbureauet Reuters.

Tre andre anonyme kilder fra USA's centraladministration oplyser desuden til Reuters, at der ud over droner blev anvendt krydsermissiler i angrebene mod de to store saudiarabiske olieanlæg.

Angrebene har forstyrret Saudi-Arabiens omfattende olieproduktion.

Produktionen på de to anlæg ventes dog at være oppe på fuld kapacitet inden udgangen af september, oplyste Saudi-Arabiens energiminister tirsdag.

Det betyder, at ørkenstaten igen vil være oppe på at producere cirka 11 millioner tønder olie om dagen.

Saudi-Arabien ventes onsdag på et pressemøde at fremlægge beviser for, at Iran var involveret i angrebene. Det meddelte den statslige tv-station i Saudi-Arabien natten til onsdag ifølge Reuters.