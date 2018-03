Trump vil mødes med Putin og bremse stormagters våbenkapløb

Trump fortæller om telefonsamtalen, at de to har aftalt at mødes "i en ikke så fjern fremtid".

Her skal de ifølge den amerikanske præsident blandt andet tale om, hvordan man kan undgå et våbenkapløb, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump og Putin drøftede også konflikten i Ukraine og spændingerne omkring Nordkorea, hvor Trump efter en længere diplomatisk krise har lavet en aftale om et møde med Nordkoreas leder, Kim Jong-un.

Rusland udtrykte efter Trumps valgsejr for et par år siden håb om, at de kunne få et tættere samarbejde med USA under Trump, mens de kritiserede samarbejdet med forgængeren Barack Obama.

Men det blev tilsyneladende ikke bedre, da Trump tog over - snarere tværtimod.

Under Trumps ledelse har der i USA været fokus på, om præsidenten og hans hold har haft hemmelige forbindelser med russerne i forbindelse med valget.

Efterretningstjenesten har allerede slået fast, at Rusland blandede sig i præsidentvalget.

Ved søndagens præsidentvalg i Rusland fik Putin cirka tre af fire stemmer, og han kan sidde frem til 2024.

Putin kan dermed tage fat på sin anden valgperiode - i denne omgang.

Han har tidligere været præsident i to sammenhængende perioder fra 2000 til 2008, hvorefter han var premierminister i en periode på fire år.

Ifølge den russiske forfatning kan en præsident kun sidde to perioder i træk.

Putin afviste efter valgsejren søndag at svare direkte på spørgsmål om, hvad der skal ske efter 2024.