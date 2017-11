Trump vil ikke føre valgkamp for sexanklaget kandidat

Den amerikanske præsident, Donald Trump, kommer ikke til at føre valgkamp for den republikanske senatskandidat Roy Moore.

Det oplyser en kilde i Det Hvide Hus til nyhedsbureauet AP.

Moore er kommet under anklage for at have forsøgt at indlede forhold til ikke færre end seks forskellige kvinder. Det skal være sket, da kvinder var teenagere og Moore selv var i 30'erne.