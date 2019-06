Trump vil holde udvidet handelsmøde med Kinas leder

Præsident Donald Trump skriver på Twitter, at han på et G20-topmøde i næste uge vil have et "udvidet" møde med Kinas præsident, Xi Jinping, om handel.

- Havde en meget god telefonsamtale med præsident Xi fra Kina.

- Vi vil have et udvidet møde på G20 i Japan. Vores respektive hold vil indlede forhandlinger forud for mødet, skriver Trump på Twitter.

Trump har allerede taget et stort skridt i handelskrigen mod Kina ved at indføre 25 procent told på kinesiske varer til 250 milliarder dollar.

Den amerikanske regerings mål er at presse Kina til ikke at stjæle amerikansk teknologi, at ikke tvinge amerikanske virksomheder i Kina til at aflevere deres viden og knowhow til kineserne. Endelig vil USA presse Kina til ikke at give statsstøtte til kinesiske teknologiske virksomheder.

Store amerikanske virksomheder er utrygge ved deres præsidents politik. For næste skridt er at udvide tolden til at omfatte kinesiske varer for 300 milliarder dollar.

De frygter, at straftolden fordyrer nogle af de kinesisk producerede komponenter, som de behøver i deres egen produktion.

Det har samtidig skabt usikkerhed på de internationale aktie- og finansmarkeder. At det samlede resultat af Trumps handelskrig vil blive en lavere global vækst.