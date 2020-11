Trump vil have stoppet stemmeoptælling

Derfor er det også delstaterne eller i nogle tilfælde lokale myndigheder, der står for optællingen af stemmerne og for at præsentere et resultat. Og altså ikke de føderale myndigheder som præsidenten står i spidsen for.

Det fremgår ikke, om Trump vil have stoppet optællingen i specifikke stater eller mere generelt i USA.

Donald Trump er ifølge de foreløbige resultater, der er lagt frem, før alle stemmer er talt, står til at vinde stater med 268 valgmænd, mens hans modkandidat, Joe Biden, fører i stater med 270 valgmænd.

Trumps præsidentkampagne har forsøgt at få domstolene til at stoppe optællingen af stemmer flere steder.

I Michigan mener Trump-kampagnen, at den ikke har haft tilstrækkelig adgang til optællingen af stemmer nogle steder.

Derfor har kampagnen bedt en domstol om at stoppe optællingen og tvinge myndighederne til at tælle en bunke stemmer igen - denne gang med repræsentanter fra Trump-kampagnen til stede.

Michigan er ifølge de amerikanske tv-stationer og nyhedsbureauet AP's prognoser en stat, som Trumps modkandidat, demokraten Joe Biden, har vundet.

Også i andre stater, hvor de amerikanske mediers prognoser ikke har vist en sikker vinder, vil Trump-kampagnen havde optællingen af stemmer stoppet.