Trump vil have journalist fra Fox News fyret i sag om soldater

Trump har i to dage været under hårdt angreb, efter at magasinet The Atlantic kunne berette, at han har omtalt amerikanske soldater dræbt under Første Verdenskrig som "tabere" og "kvajpander".

De to udtryk, der bruges, er på engelsk "losers" og "suckers".

Det var i forbindelse med et besøg i Frankrig i 2018 for at mindes 100-året for Første Verdenskrigs afslutning.

Her undlod Donald Trump at møde op på en krigskirkegård for 1800 faldne amerikanske soldater. Den officielle forklaring var dårligt vejr.

Fox News' journalist Jennifer Griffin siger, at hun af to tidligere embedsmænd i Det Hvide Hus har fået bekræftet, at præsidenten "ikke ønskede at køre ud for at ære amerikanere døde i krig" på kirkegården Aisne-Marne uden for Paris.

Den ene forhenværende embedsmand fortalte hende, at Trump havde brugt ordet "kvajpander" for at nedgøre USA's soldater, men det var i en anden sammenhæng. Nemlig Vietnam-krigen.

- Når præsidenten talte om Vietnam-krigen, så sagde han, at "det var en dum krig. Enhver der tog afsted (dengang) var en kvajpande".

- Det var en karakterbrist hos præsidenten. Han kunne ikke forstå, hvorfor nogen ville dø for sit land, når det ikke var det værd, sagde kilden.

En rasende Trump har svaret på Twitter.

- Jennifer Griffin bør fyres for den slags rapportering. Ringede aldrig til os for at få en kommentar. @FoxNews er helt væk, skriver han.

Griffin har svaret, at hendes kilder er uangribelige.

- Mine kilder er ikke anonyme over for mig, og jeg tvivler på, at de er anonyme over for præsidenten, siger hun på sin tv-kanal lørdag.

Under Vietnam-krigen, der kostede op mod 60.000 amerikanske soldater livet, var der obligatorisk værnepligt i USA. Men Trump selv slap for at blive soldat. Han blev kasseret for at have en hælspore.

The Atlantics historie truer med at kæntre Trumps forsøg på at blive genvalgt som præsident.