Trump vil genoptage vælgermøder efter tre måneders pause

Men fredag i næste uge er Trump igen klar til at stille sig på scenen foran vælgerne. Det første gensyn med vælgerne vil ske i Tulsa i Oklahoma.

Den republikanske præsident håber på at blive genvalgt ved det amerikanske præsidentvalg i november, hvor Trump står til at blive udfordret af demokraten Joe Biden.

- Vi vil starte vores vælgermøder. Det første bliver nok i Oklahoma. De glæder sig. De har gjort et godt arbejde med Covid-19, som I ved, siger Trump på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet AFP.

Det første vælgermøde i Oklahoma vil kort efter blive efterfulgt af vælgermøder i Florida, Texas og Arizona.

- De (vælgermøderne, red.) bliver alle store, tilføjer Trump.

De store vælgermøder blev et kendetegn for Trumps valgkampagne allerede ved præsidentvalget i 2016. Og Trump har ofte fremhævet sin egen evne til at fylde stadioner med begejstrede vælgere, skriver nyhedsbureauet dpa.

Meldingen om genoptagelsen af vælgermøderne kommer, mens det amerikanske samfund så småt er ved at åbne igen efter en omfattende nedlukning, der skulle dæmme op for spredning af coronavirus.

Sundhedsmyndighederne i USA har dog fortsat frarådet store forsamlinger. Eksempelvis ved sportsbegivenheder eller koncerter.

Især frarådes store forsamlinger indendørs, hvor risikoen for smittespredning er større.

Trumps plan var oprindeligt at afholde Republikanernes Nationale Konvent, hvor Trump officielt skal nomineres som partiets præsidentkandidat, i North Carolina.

Men her nægter den demokratiske guvernør fortsat at en så stor begivenhed kan finde sted af frygt for smittespredning.

Derfor leder Trumps valgkampagne nu efter et andet sted at afholde konventet, oplyser Trump på pressemødet.

USA er med afstand det land i verden, hvor flest personer er blevet bekræftet smittet med coronavirus. Knap to millioner amerikanere er testet positiv, fremgår det af en opgørelse fra John Hopkins University.

I alt 112.647 personer i USA er bekræftet døde med coronavirus, viser opgørelsen.