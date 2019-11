Trump vil betegne Mexicos narkokarteller som terrorgrupper

Det skal de som følge af deres rolle i narkotika- og menneskehandel, fortæller USA's præsident, Donald Trump, i et interview med den tidligere Fox News-vært, konservative Bill O'Reilly.

- Jeg har arbejdet på det de seneste 90 dage. At give dem den officielle betegnelse er ikke så let endda. Man er nødt til at gennemgå en proces, og vi er godt i gang med processen, siger Trump.

Kort efter at interviewet blev sendt tirsdag amerikansk tid på Bill O'Reillys egen hjemmeside, udsendte det mexicanske udenrigsministerium en meddelelse.

Heri lød det, at landet hurtigt vil søge om et møde på højt diplomatisk niveau med USA for at tale om problemet med narkokartellerne, og hvorvidt de i juridisk forstand skal betragtes som terrorgrupper.

- Udenrigsministeren vil etablere kontakt til sin modpart, Michael R. Pompeo (USA's udenrigsminister, red.), for at diskutere dette meget vigtige emne på den bilaterale dagsorden, lyder det i en meddelelse fra ministeriet.

Får en gruppe betegnelsen terrororganisation, vil det være ulovligt for amerikanere at støtte den, og dens medlemmer vil ikke kunne komme ind i landet.

Meldingen kommer, efter at Trump tidligere på måneden tilbød Mexico hjælp med at "føre krig mod narkokartellerne og at fjerne dem fra jordens overflade".

Det gjorde han efter det mest blodige angreb på amerikanske statsborgere i Mexico i årevis, der fandt sted i november.

Her blev ni personer med dobbelt statsborgerskab i USA og Mexico ifølge myndighederne dræbt af et narkokartel.

Mexicos udenrigsminister, Marcelo Ebrard, har på Twitter svaret på Trumps forslag om at give kartellerne betegnelsen terrorgrupper.

Han svarer, at Mexico ikke vil tolerere tiltag, der krænker landets suverænitet.

- Vi vil stå fast, skriver han.

Alex LeBaron, mexicansk politiker og familiemedlem til flere af ofrene, afviser Trumps idé som en amerikansk "invasion".

Han giver udtryk for en skepsis over for, om amerikanerne blot vil gennemtrumfe tiltag udenom Mexico.

- Vi er allerede invaderet af terroristkarteller, skriver han på Twitter.

- Vi kræver ægte koordinering mellem begge lande... Begge lande har ansvar for den stigende handel af stoffer, våben og penge.

Den såkaldte "udvidede LeBaron-familie" er en gruppe mormoner, der har slået sig ned i Mexico. Gruppen har ofte været i konflikt med narkohandlere.

Ofrenes familier har sagt, at gerningsmændene bag drabene på de ni personer må have vidst, hvem de angreb.