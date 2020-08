Trump vil besøge by præget af demonstrationer mod racisme

Efter episoden med Jacob Blake har byen været præget af demonstrationer samt uroligheder i protest mod politivold og racisme.

Trump ventes at mødes med betjente i byen samt at besigtige skader efter urolighederne.

Foreløbig har der tre nætter i træk været roligt i byen, og lørdag var omkring 1000 mennesker samlet til en kilometerlang protestmarch.

Anført af Jacob Blake Sr., hvis søn efter skuddene nu er lam fra livet og ned, råbte folk "Black Lives Matter" og andre slagord.

Jacob Blake Sr. opfordrede befolkningen til at holde sig fra plyndringer, ildspåsættelser og andre former for hærværk.

- Gode mennesker i denne by. I må forstå, at hvis vi ødelægger det hele, så har vi ingenting, sagde han til en gruppe af demonstranter, som havde samlet sig om ham i en park.

- Stop det. Vis dem, at for en nat behøver vi ikke at ødelægge noget.

Jacob Blake er ifølge embedsmænd fortsat på hospitalet.

En 17-årig er sigtet for at have skudt tre mennesker under urolighederne i Kenosha. To af dem er døde.

Trump selv åbnede allerede tidligere på dagen for muligheden for at besøge Kenosha. Det skete under et besøg i Texas, hvor han så på skader efter orkanen Laura.

