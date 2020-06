Trump vil alligevel ikke sætte militæret ind mod protester

- Det kommer an på, men jeg tror ikke, at det bliver nødvendigt, siger han i et interview med Newsmax TV.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump truede mandag med at sætte militæret ind i de byer, hvor urolighederne er værst.

Imens eftermiddag bliver til aften på tværs af USA onsdag, danner der sig et billede af, at protesterne i høj grad er blevet mere fredelige.

Trumps kovending om brug af militæret kommer, få timer efter at hans forsvarsminister, Mark Esper, på et pressemøde afviste at støtte præsidentens forslag om at sætte militæret ind.

- Muligheden for at sende aktive soldater ind i en håndhævende rolle skal kun anvendes som en sidste udvej i de mest akutte og alvorlige situationer, sagde Mark Esper ifølge CNN.

- Vi befinder os ikke i en af de situationer nu. Jeg støtter ikke et forslag om at aktivere oprørsloven (Insurrection Act), tilføjede forsvarsministeren.

Den såkaldte oprørslov fra 1807 blev senest aktiveret under raceurolighederne i Los Angeles i 1992.

Siden tirsdag i sidste uge har adskillige amerikanske byer lagt gader til udbredte demonstrationer. Flere steder har protesterne udviklet sig til voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi.

Demonstrationerne brød ud, efter at en 46-årig sort mand ved navn George Floyd mandag i sidste uge døde i forbindelse med en brutal anholdelse i Minneapolis, Minnesota.

Siden har anklagemyndigheden i Minnesota sigtet den politibetjent, der stod bag anholdelsen, for forsætligt drab.

De tre øvrige betjente, der deltog i anholdelsen af George Floyd, er desuden blevet sigtet for medvirken til forsætligt drab.