Trump-venligt socialt medie taber sag om at komme online igen

Amazon tvang for snart to uger siden Parler offline i kølvandet på stormløbet mod Kongressen 6. januar.

Det skete med begrundelsen om, at Parler ikke har været i stand til at fjerne indhold, der opildner til vold.

Distriktsdommer Barbara Rothstein siger torsdag i sin afgørelse ved en domstol i Seattle, at det er usandsynligt, at Parler kan bevise, at Amazon har brudt selskabernes kontrakt ved at suspendere det sociale netværk fra sine servere.

Hun tilføjer, at det "ikke var en tæt afgørelse".

Rothstein siger samtidig, at det på ingen måde kan være i offentlighedens interesse, at Amazon skal understøtte platformens "voldelige indhold". Særligt set i lyset af angrebet på Kongressen.