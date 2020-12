Trump varsler gode nyheder om coronakrisepakke

USA's præsident har indtil videre afvist at underskrive et lovforslag om krisepakke, men lover snarligt nyt.

USA's præsident, Donald Trump, lover "gode nyheder" om et lovforslag om en krisepakke, han indtil videre har nægtet at underskrive.

- Gode nyheder om covid-krise-lov. Der kommer yderligere information, skriver Trump i et tweet uden at uddybe yderligere.

I næsten en uge har Trump afvist at underskrive et lovforslag om en krisepakke til 2300 milliarder dollar, som begge kamre i Kongressen har vedtaget med et stort tværpolitisk flertal.

Pakken består af to dele - et budget, der skal sikre fortsat finansiering af den offentlige sektor, samt en decideret coronakrisepakke på omkring 900 milliarder dollar.

Trumps modvilje mod at underskrive lovforslaget har direkte konsekvens for omkring 14 millioner amerikanere, som fra lørdag mistede deres arbejdsløshedsunderstøttelse.

Samtidig er der risiko for, at det amerikanske statsapparat bliver lukket delvist ned, hvis det nye budget ikke bliver godkendt.

Trump havde ifølge CNN tidligere sagt, at han ville sætte sin underskrift på lovforslaget, når det landede på hans bord. Men tirsdag meddelte præsidenten overraskende, at han vil have Kongressen til at ændre pakken.

- Den lovgivning, som de nu sender over til mig, er meget anderledes end forventet. Den er en skændsel, sagde Trump i en tale offentliggjort på Twitter om hjælpepakken.

Han er især utilfreds med det beløb på 600 dollar i direkte støtte til alle amerikanere, der tjener under 75.000 dollar om året, som pakken indeholder. Trump kræver beløbet sat op til 2000 dollar.