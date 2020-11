Trump vandt dem i 2016: Vigtige svingstater går til urnerne

En række afgørende svingstater i USA har lidt efter middag dansk tid åbnet for valgstederne.

På grund af de relativt mange valgmænd - 29 - er Florida ofte en del af den vindende præsidentkandidats koalition.

Siden Herbert Hoover vandt Florida på sin vej til Det Hvide Hus i 1928, har kun to kandidater tabt Florida men stadig vundet præsidentembedet. Det var John F. Kennedy i 1960 og Bill Clinton i 1992.

Og igen i år ventes Florida at blive tæt og potentielt afgørende for, hvem der skal sidde i Det Hvide Hus.

I år er Florida at betragte som Donald Trumps hjemstat efter et skift fra New York i efteråret 2019. Trump vandt staten i 2016.

Pennsylvania i nord anses også som en af de vigtige svingstater at vinde i kampen om præsidentembedet.

I 2016 overraskede Donald Trump alt og alle, da han med snævre sejre i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin løb med nok valgmænd til at blive præsident. Fra klokken 14 kan borgere i Michigan og Wisconsin stemme.

Også Ohios 18 valgmænd gik til Trump i 2016. Og han ventes også at have overhånden i staten igen i år.

Ohio vurderes at være drevet lidt i Republikanernes retning, og delstaten leverede nogle af midtvejsvalgets største skuffelser for Demokraterne herunder et tabt guvernørvalg.

Alligevel håber Demokraterne, at de i 2020 kan hive Ohio tilbage i kassen af svingstater, der kan gå begge veje.

I alt kæmper Republikanernes kandidat, præsident Donald Trump, og Demokraternes kandidat, Joe Biden, om 538 valgmænd i valgmandskollegiet.

Det kræver 270 valgmænd at vinde præsidentvalget.