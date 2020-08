Artiklen: Trump underskriver ordre for at bekæmpe TikToks trussel mod USA

USA's præsident, Donald Trump, har underskrevet et præsidentielt dekret, der forbyder transaktioner med videoappen TikToks kinesiske ejere, ByteDance.

Ordren lyder, at "USA må tage handling her og nu mod ejerne af TikTok for at beskytte national sikkerhed".

Det skriver flere medier herunder nyhedsbureauet Reuters og BBC natten til fredag dansk tid.

Et præsidentielt dekret kan pålægge en præsidents administration at udføre en bestemt praksis.

Ordren vil træde i kraft om 45 dage og vil forbyde al handel med ByteDance.

TikTok er blandt andet blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge data fra de brugere, der downloader appen.

Derudover er Kina også blevet beskyldt for at benytte dataen til at overvåge brugerne.

TikTok benægter beskyldningerne om, at det kontrolleres af eller deler data med den kinesiske regering.

Trump har flere gange udtalt sig kritisk om TikTok, og fredag i sidste uge sagde han, at han planlagde et forbud mod appen.

Den amerikanske it-gigant Microsoft forhandler i øjeblikket med TikTok om at opkøbe virksomhedens amerikanske aktiver.

Trump har givet selskaberne indtil 15. september for at lande en aftale, ellers vil appen blive forbudt i USA, har han sagt tidligere denne uge.

Mandag blåstemplede Trump også Microsofts mulige køb, som han mener, den amerikanske statskasse skal have penge ud af.