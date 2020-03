Trump underskriver lov til bekæmpelse af coronavirus

En del af beløbet skal gå til at udvikle en vaccine mod virussygdommen.

Det sker på et tidspunkt, hvor Covid-19 - sygdommen i udbrud - breder sig flere steder i USA.

Der afsættes tre milliarder dollar til forskning og udvikling af vacciner, testmateriale og medicinsk behandling.

Den seneste opgørelse viser, at over 220 er smittet i USA, og adskillige er døde. Tallene stiger hastigt dag for dag.

Vicepræsident Mike Pence er af Trump sat i spidsen for at koordinere arbejdet mod virussmitten. Han sagde torsdag, at USA lige nu ikke råder over de testmaterialer, som myndighederne mener, der vil være brug for den kommende tid.

Børsen i New York har i mange dage oplevet store fald på aktiemarkedet. Det er en følge af den usikkerhed, som den globale spredning af coronavirus har forårsaget.

Men Trump siger fredag, at det snart vil rette sig. Han henviser til de gode tal for beskæftigelsen, der fredag kom fra arbejdsministeriet i Washington.

- Jobtallene er utrolige, siger han om de 273.000 nye arbejdspladser, der blev skabt uden for landbruget i USA i februar.

Alligevel mener han, at USA's forbundsbank bør nedsætte renten yderligere. Det er kun tre dage siden, at banken sidst satte renten ned som reaktion på viruskrisen.

Men de gode jobtal er ikke nok for børsen i New York. Her falder det førende Dow-indeks med 2,7 procent ved åbningen.

Trump er blevet kritiseret for at have taget for let på sygdommen og den hastige udbredelse. Flere af hans tilhængere har tidligere hævdet, at coronavirus er en konspiration, der skal hindre, at Trump genvælges ved præsidentvalget i november.