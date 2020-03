Trump underskriver hjælpepakke til 15.000 milliarder kroner

Beløbet svarer til knap 15.000 milliarder danske kroner.

Krisepakken skal komme de borgere og virksomheder til undsætning, der er ramt af de økonomiske konsekvenser af udbruddet af coronavirus.

Loven blev vedtaget i Kongressens andet kammer, Senatet, onsdag aften.

Med Trumps underskrift er loven trådt i kraft, og dermed kan amerikanerne forvente en økonomisk håndsrækning fra staten.

Millioner af familier, der mærker til den økonomiske nedgang på grund af coronakrisen, kan hver få op til 3000 dollar i hånden. Det svarer til omkring 20.000 kroner.

I pakken er der afsat 290 milliarder dollar til de amerikanske familier.

De hårdest ramte virksomheder kan få del i de 500 milliarder dollar, der gives i støtte til dem.

Mindre virksomheder er der afsat en pulje på 350 milliarder til.

Der er sat 250 milliarder dollar af til arbejdsløshedsstøtte for de millioner, der mister deres job eller er blevet sendt hjem uden løn.

Torsdag viste tal fra USA's beskæftigelsesministerium, at 3,3 millioner amerikanere meldte sig ledige i sidste uge.

Det er det højeste antal nogensinde og en eksplosiv stigning i forhold til ugen før, der bød på 282.000 nye ledige.

Pakken indeholder også mindst 100 milliarder dollar i hjælp til hospitaler og andre dele af sundhedsvæsnet.

Pakken er kommet på plads temmelig hurtigt i betragtning af, hvor splittet det politiske landskab i USA er. Det understreger, at politikerne tager truslen fra pandemien alvorligt, noterer nyhedsbureauet Reuters.

USA har næsten 93.000 bekræftede smittetilfælde af coronavirus. Det er det højeste antal bekræftede smittede i noget land i verden.

Amerikanske myndigheder har registreret 1380 dødsfald blandt mennesker, der var smittet med coronavirus, viser en opgørelse fra Johns Hopkins University fredag.

Mindst fem af Kongressens i alt 535 medlemmer - en senator og fire medlemmer af Repræsentanternes Hus - er smittet med coronavirus. De seneste er demokraten Joe Cunningham og republikaneren Mike Kelly, der fredag begge fik besked om, at de er testet positive.

Over 30 andre amerikanske kongresmedlemmer er gået i frivillig karantæne for at forhindre eventuel smitte i at spredes.