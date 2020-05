Trump underskriver dekret rettet mod sociale medier

USA's præsident, Donald Trump, har underskrevet et præsidentielt dekret, der giver mulighed for at ændre i en lov, som beskytter sociale medier.

Det sker ifølge nyhedsbureauet Reuters torsdag eftermiddag lokal tid, efter at det sociale medie Twitter for første gang satte et faktatjek-mærkat på et opslag fra Trump angående brevstemmer, der blev stemplet som vildledende.