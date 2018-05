Trump udvider undersøgelse af FBI-ageren under valgkamp

Efter et møde mandag med FBI-direktør Christopher Wray og vicejustitsminister Rod Rosenstein har Trump officielt besluttet, at der skal ses nærmere på sagen.

- På baggrund af et møde med præsidenten har justitsministeriet bedt tilsynsmyndigheden (Inspector General, red.) om at udvide den aktuelle undersøgelse til at omfatte enhver uregelmæssighed relateret til FBI's og justitsministeriets fremgangsmåde under Trumps valgkampagne, skriver Det Hvide Hus.

Mandag var Wray og Rosenstein på besøg hos Trump.

Donald Trumps stabschef, John Kelly, vil snarest aftale et møde med FBI, justitsministeriet, efterretningsfolk og ledende kongresmedlemmer.

Her skal man gennemgå klassificeret information, der er relateret til Rusland-undersøgelsen.

Republikaneren Devin Nunes, som støtter Trump, og som leder efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus, har krævet oplysninger om en FBI-kilde, rapporterer nyhedsbureauet AP.

Søndag meddelte Trump på Twitter sit krav om, at det amerikanske justitsministerium undersøger, om FBI eller ministeriet selv infiltrerede eller overvågede hans valgkampagne for politiske formål.

Fredag antydede han på Twitter, at FBI rekrutterede en meddeler eller plantede en muldvarp på hans kampagnehold.

- Hvis det er sandt - den største politiske skandale nogensinde, skrev han fredag på Twitter.

Den tidligere New York-borgmester Rudolph Giuliani, som i dag er en af Trumps advokater, var hurtigt ude for at lægge en dæmper på den opsigtsvækkende melding.

Hverken Trump eller Giuliani fremlagde beviser eller indikationer på, at myndigheder skulle have blandet sig under valgkampen.

I forbindelse med særlig anklager Robert Muellers efterforskning af mulige Rusland-forbindelser har Trumps folk påstået, at ansatte i justitsministeriet forsøger at undergrave hans styre.

Trump kalder det en "heksejagt".